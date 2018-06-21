Герхард Шредер переизбран председателем совета директоров "Роснефти"

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер был переизбран председателем совета директоров "Роснефти", сообщается в пресс-релизе компании.

Герхард Шредер возглавил совет директоров "Роснефти" в октябре 2017 года. Шредер, возглавлявший кабмин ФРГ с 1998 по 2005 год, подвергался резкой критике канцлера ФРГ Ангелы Меркель после того, как правительство РФ выдвинуло его кандидатом в совет директоров "Роснефти". Сам Шредер называл свое решение "личным делом".

Ранее акционеры "Роснефти" на годовом собрании в Красноярске утвердили новый состав совета директоров компании.

В частности, совет покинул бывший финансист ExxonMobil Дональд Хамфриз, его сменил председатель правления Marcuard Holding Рудлофф Ханс-Йорг, при этом остальные действующие члены совета директоров "Роснефти" сохранили свои места.

Среди них экс-канцлер Германии Герхард Шредер, министр энергетики РФ Александр Новак, помощник президента РФ Андрей Белоусов, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор компании Nord Stream 2 AG Артур Маттиас Варниг.

Кроме того, в новый состав переизбраны президент группы компаний BP Роберт Дадли и президент по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil Гильермо Кинтеро, а также глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал аль-Сувайди.

Вознаграждения по итогам года

Акционеры также утвердили вознаграждение председателю совета Герхарду Шредеру в размере $600 тыс. по итогам работы в 2017 году. Утверждены премии и другим членам совета директоров: президенту по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation и главе Glencore - по $530 тыс., независимым директорам Маттиасу Варнигу и Дональду Хамфризу - по $580 тыс., Олегу Вьюгину - $565 тыс.

В сентябре 2017 года акционеры "Роснефти" увеличили численный состав совета директоров с 9 до 11, чтобы в него вновь мог войти министр энергетики РФ Александр Новак.