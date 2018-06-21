Danone обжаловала решение суда о законности наложения Россельхознадзором штрафа

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. АО "Данон Россия" (российская "дочка" Danone) подало апелляцию на судебное решение, подтвердившего законность наложения Россельхознадзором штрафа на компанию после обнаружения антибиотиков в молоке "Простоквашино". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Апелляционная жалоба была сдана в Арбитражный суд Волгоградской области. Ждем назначения даты от апелляционного суда", - сказали в АО "Данон Россия".

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила ТАСС, что предыдущие апелляции доказывали правомерность работы Россельхознадзора. "Мы спокойно относимся к таким действиям Danone", - отметила она.

В декабре 2017 года Россельхознадзор сообщил, что обнаружил в молоке "Простоквашино" волгоградского филиала Danone антибиотики тетрациклиновой группы и наложил на предприятие два штрафа в размере 10 тыс. рублей и 100 тыс. рублей. Danone опроверг использование антибиотиков при производстве продукции и подал на ведомство в суд. В начале июня Арбитражный суд Волгоградской области поддержал Россельхознадзор в споре с Danone.

Группа Danone владеет 17 предприятиями в России. Количество персонала составляет более 10 тыс. человек. В России компания представлена в четырех направлениях бизнеса: молочные продукты, детское питание, специализированное питание, вода. Компания роизводит продукцию под такими брендами как "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и др.