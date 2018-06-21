Хабаровские власти: режим Свободного порта позволит реализовать крупные проекты

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Реализация крупных проектов в сфере перевалки зерна, газовой химии и гидрометаллургии станет возможной в Советско-Гаванском районе Хабаровского края с введением режима свободного порта. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития края Виктор Калашников.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, которым режим свободного порта Владивосток распространяется на Советско-Гаванский район Хабаровского края. Такой режим в регионе действовал только в соседнем Ванинском районе.

"Потенциально выгодными для Советской Гавани специализациями представляются рыбопереработка, перевалка, в том числе зерна, газовая химия, логистика, ряд других. Режим позволяет устранить сложившийся между Ванинским и Советско-Гаванским районами, находящимися в сходном экономико-географическом положении, дисбаланс. Режим дает "глубокие" преференции, нам есть, что предложить инвесторам", - сказал Калашников.

По его словам, актуально в Советской Гавани строительство зернового терминала, что обусловлено увеличением объемов урожая зерна в стране и ростом потребления пшеницы в азиатских странах. Есть инвестор с такими намерениями. Помимо этого, уточнил Калашников, есть перспективы у проектов строительства газопровода в направлении Ванино и Советской Гавани, строительства газоперерабатывающего завода. Среди крупных инвесторов, для которых значимо было введение режима Свободного порта, министр назвал "Полиметалл". Компания намерена строить в Советско-Гаванском районе гидрометаллургический комбинат стоимостью не менее 60 млрд рублей, под этот проект отводится земля.