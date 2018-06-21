"Лукойл" ожидает сохранения до конца года цены нефти в $75 за баррель

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Лукойл" ожидает, что цена барреля нефти сохранится до конца 2018 года на уровне $75, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов.

"Цена нефти, я считаю, между $70-75 сохранится до конца года. Мы во всяком случае рассчитываем на это", - сказал он.

Алекперов напомнил, что, хотя цена нефти выросла, "Лукойл" не стал пересматривать инвестпрограмму на 2018-2019 годы в $8 млрд в год, а также цену нефти в бюджете в $50.

"Мы на три года зафиксировали $8 млрд инвестиции, если будут дополнительные средства поступать, если будет хороший объект для приобретения активов, то можем и приобрести", - добавил он.