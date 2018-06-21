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Глава "Лукойла" не верит, что нефть достигнет $100 за баррель ближайшие 10 лет

Экономика и бизнес
21 июня, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Вагит Алекперов рассчитывает, что участники ОПЕК+ на встрече 23 июня в Вене примут решение увеличить добычу нефти для стабилизации ситуации на рынке

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава "Лукойла" Вагит Алекперов считает, что цена на нефть на уровне $100 за баррель маловероятна и в 2019 году, и в ближайшие 10 лет.

"Нет, я эту цифру даже не рассматриваю. Мы даже в ближайшие 10 лет ее не рассматриваем", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, может ли нефть вырасти до $100 за баррель в следующем году.

Алекперов рассчитывает, что участники ОПЕК+ на встрече 23 июня в Вене примут решение увеличить добычу нефти для стабилизации ситуации на рынке.

"Должно быть принято решение. Мы ориентируемся больше не на объем потребления, а на то, как снижаются глобальные остатки (глобальные запасы нефти - прим. ТАСС). Они снижаются. Они сегодня ниже средних пятилетних [уровней], - отметил глава "Лукойла". - Поэтому, конечно, нельзя допускать, чтобы стоимость нефти снова ушла за $100, это снова даст толчок к развитию альтернативных источников энергии, к развитию низкорентабельных месторождений, принятию решений по глубоководью. Это снова вызовет социальное напряжение. Мы должны стабилизировать рынок, сделать его предсказуемым".

Алекперов также прокомментировал потерю компанией лидирующих позиций по капитализации. По его словам, компания "не ориентируется на капитализацию". "Мы ориентируемся на финансовые показатели и производственную часть нашей деятельности", - отметил он.

В конце марта капитализация "Лукойла" в ходе торгов на Московской бирже достигала 3,324 трлн рублей, превысив капитализацию "Газпрома" (3,31 трлн рублей) и "Роснефти" (3,266 трлн рублей). Однако в начале апреля "Роснефть" обогнала "Лукойл", и на сегодняшний день стоимость "Роснефти" на 17,8% выше.

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Алекперов, Вагит Юсуфович
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