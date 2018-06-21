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АСВ выставило на торги ценные бумаги Татфондбанка на сумму свыше 845 млн рублей

Экономика и бизнес
21 июня, 17:16 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, июня. /ТАСС

Торги запланированы на 6 августа

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КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), конкурсный управляющий обанкротившегося Татфондбанка, выставило на торги принадлежащие кредитной организации ценные бумаги на сумму 845,5 млн рублей, следует из материалов АСВ.

"Торги имуществом финансовой организации будут проведены в 14:00 мск 6 августа 2018 года на электронной площадке АО "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан", - отмечается в материалах.

В частности, разными лотами будут выставлены жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя ЗАО "Ипотечный агент ИНТЕХ" (228,8 млн рублей), облигации того же вида ЗАО "Мультиоргинаторный ипотечный агент 1" (118,5 млн рублей). Отдельный лотом идут права требования к ЗАО "Ипотечный агент ТФБ1" и пакет облигаций этой компании - общая стоимость 378,7 млн рублей. Наконец, АСВ намерено продать пакет акция ПАО НКБ "Радиотехбанк". Совокупно Татфондбанк владеет 29,85% в уставном капитале этой кредитной организации. Пакет будет продаваться четырьмя лотами от 3% до 9%.

Кроме того, конкурсный управляющий назначил на 7 августа этого года торги движимым и недвижимым имуществом банка. В составе 36 лотов будут проданы квартиры, нежилые помещения и земельные участки, которые находятся на балансе Татфондбанка, еще 66 лотов - автомобили.

Банк России 16 декабря 2016 года ввел в отношении Татфондбанка мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций. 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.

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