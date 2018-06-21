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ФАС назначила штрафы поставщикам компьютеров, виновным в сговоре на госторгах

Экономика и бизнес
21 июня, 17:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Общая сумма штрафов составила более 179 млн рублей

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ назначила штрафы виновным в сговоре поставщикам компьютеров на госторгах. Общая сумма штрафов составила более 179 млн рублей, сообщило ведомство.

Вынесены постановления о наложении штрафа в отношении группы лиц ООО "Производственная компания Аквариус" и ООО "Национальная компьютерная корпорация" в размере 163 млн рублей за участие в антиконкурентном соглашении на поставку компьютерного оборудования для ФКУ ФЦИ при ЦИК России.

Также назначены штрафы за реализацию антиконкурентного соглашения ООО "ПК Аквариус", ЗАО "КРОК инкорпорейтед" на открытых конкурсах для нужд Росстата и ГБУ "Информационный город" в размере 8 млн рублей в отношении каждого из хозяйствующих субъектов.

ООО "ПК Аквариус" назначен штраф за участие в картеле с ООО "Суперэйв групп" на редукционе для нужд ООО "Норникель - ОЦ обслуживания" в размере 833 тыс. рублей, говорится в сообщении ФАС.

В августе 2017 года ФАС установила, что "Производственная компания Аквариус", "Национальная компьютерная корпорация", Business Computers Group и AMI-Network заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к поддержанию цены на открытом аукционе в электронной форме на поставку системных блоков для комплексов средств автоматизации региональных фрагментов ГАС "Выборы". Экономическую деятельность этих компаний координировало российское представительство Hewlett-Packard.

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