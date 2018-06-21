МЭР считает необходимым госрегулирование альтернативных систем курения

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минэкономразвитие РФ считает необходимым ввести государственное регулирование альтернативных систем курения (вейпов и электронных сигарет - прим. ред.), подходы такого регулирования сейчас обсуждаются. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Вопрос о регулировании альтернативных систем курения активно обсуждается на многих площадках, при этом все, включая Минэкономразвития, согласны, что государственное регулирование их оборота необходимо, дискуссия идет о конкретных подходах к такому регулированию", - пояснили в МЭР.