"НАМИ" планируют преобразовать в крупнейший автомобильный испытательный центр страны

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. На базе Научно-исследовательского института в области автомобильной теории и технологии ФГУП "НАМИ" планируется создать крупнейший испытательный центр в России. Стоимость модернизации оценили в €100 млн, сообщили в четверг в пресс-службе министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Мы совместно с федеральным правительством и крупнейшим институтом R&D (research and development, исследования и разработки) в России - "НАМИ" в настоящий момент планируем создать крупнейший испытательный центр, который будет заниматься сертификацией и R&D исследованиями автомобильных направлений для всей России. Мы готовы совместно инвестировать €100 млн для того чтобы сделать его базисом для всех работ подобного рода на территории РФ", - процитировали в пресс-службе заместителя правительства Московской области - министра инвестиций и инноваций Дениса Буцаева.

Он добавил, что через этот центр "будет проходить любая машина, которая требует сертификации для российского рынка".

Буцаев заявил о перспективах "НАМИ" во время конференции "Россия: актуальная экономическая ситуация и перспективы для немецких компаний" на выставке Global Connect в Штутгарте. Делегация Московской области с 20 по 22 июня проводит роуд-шоу инвестиционных возможностей региона в Германии. Мероприятия проходят в двух городах: Дортмунде и Штутгарте.