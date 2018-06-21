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Эксперты опасаются роста цен на хлеб из-за повышения пошлины на оборудование для пищепрома

Экономика и бизнес
21 июня, 20:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Уточняется, что доля импортных машин в индустрии составляет от 80% до 100%

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Повышение ввозной пошлины на оборудование для пищевой промышленности, которое предлагает Минпромторг, может привести к росту цен на хлеб. Такой точки зрения придерживаются представители Российской гильдии пекарей и кондитеров, говорится в их сообщении.

Сейчас на импорт оборудования для пищевой промышленности действует нулевая ставка ввозной таможенной пошлины. Как сообщалось ранее, Минпромторг предлагает поднять эту пошлину до уровня конечной ставки по обязательствам ВТО, которая в зависимости от вида оборудования составляет от 3 до 10%.

"Повышение ставок ввозных таможенных пошлин может привести к удорожанию конечной продукции, что негативно отразится на социально-экономическом положении россиян", - отмечается в сообщении Российской гильдии пекарей и кондитеров.

По ее данным, доля импортных машин в индустрии составляет от 80 до 100%, поэтому рост пошлин до 5% может сказаться на отпускных ценах и темпах технического перевооружения. "На данный момент в России не выпускается ряд номенклатурных позиций оборудования для производства хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Также производимое российскими производителями оборудование не всегда отвечает потребностям и запросам пекарей и кондитеров", - приводятся в сообщении слова директора гильдии Михаила Крихели.

По его мнению, пока российское машиностроение не готово предоставить пищевой индустрии аналоги, не уступающие импортным, и необходимо еще более пяти лет, чтобы соответствовать уровню передовых зарубежных компаний. В связи с чем повышение пошлин является преждевременным шагом, убеждены представители Российской гильдии пекарей и кондитеров.

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