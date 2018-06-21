Минфин: налоговые предложения кабмина РФ направлены на исполнение майского указа Путина

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Предложенные правительством РФ изменения налогового и бюджетного законодательства, в том числе повышение НДС с 18% до 20% и завершение налогового маневра в нефтяной отрасли, направлены на достижение целевых показателей, заложенных в майском указе президента Владимира Путина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина.

"Перед правительством поставлены задачи по повышению темпов роста экономики, росту реальных доходов населения, снижению бедности и т.д. Эти задачи будут реализованы путем принятия соответствующих национальных проектов по ключевым направлениям развития станы: образование, здравоохранение, поддержка экспорта и малого предпринимательства, развитие инфраструктуры и другие. Именно на эти цели направлены изменения, которые сейчас предлагаются в рамках налогового и бюджетного законодательства", - отметили в Минфине.

Правительство уже одобрило налоговый маневр в нефтяной отрасли, реализация которого планируется в 2019-2024 годах. Он предусматривает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с пропорциональным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По словам вице-премьера Дмитрия Козака, маневр дополнительно принесет бюджету РФ до 1,6 трлн рублей.

По расчетам Минфина, от повышения НДС до 20% федеральный бюджет будет получать 620 млрд рублей ежегодно с 2019 года.