Иран негативно оценил переговоры мониторингового комитета ОПЕК+

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, приглашенный на заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене, примерно через час после его начала покинул встречу и заявил, что не считает возможным заключение соглашения ОПЕК+ по корректировке квот.

"Заключение этого соглашения не считаю возможным", - сказал иранский министр журналистам в отеле. "Это была протокольная встреча. Она не была хорошей", - сказал он журналистам. Он не уточнил, почему он покинул встречу.

По словам источника ТАСС в одной из ближневосточных делегаций, министры в настоящее время пытаются вернуть Зангане к участию в переговорах. При этом представители Ирана продолжают участвовать в заседании.

Мониторинговый комитет при ОПЕК+ в обсуждает вопрос о смягчении квот в соглашении об ограничении добычи. Россия и Саудовская Аравия предлагают повысить добычу, так как альянс перевыполнил свою квоту и сохранение добычи на текущем уровне грозит дальнейшим дефицитом на рынке.

Иран заявляет, что идея повысить добычу принадлежит властям США, которые якобы манипулируют рынком нефти, угрожая санкциями Ирану - третьему по величине производителю нефти в ОПЕК.