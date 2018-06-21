Источник: ОПЕК поддержала продление сделки с не входящими в нее странами после 2018 года

ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК на заседании мониторингового комитета в Вене выступили за продление после 2018 года соглашения со странами, не входящими в организацию и участвующими в соглашении об ограничении добычи, а также поддержали институализацию этого формата. Об этом сообщил ТАСС источник, участвующий в заседании.

Позицию поддержал и Иран, который выступает против корректировки квот в соглашении. Заседание комитета ОПЕК+ началось после 20:00 по мск и продолжается до сих пор.

Ранее президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман на встрече в Москве согласовали продление соглашения на бессрочной основе. По словам генсека ОПЕК, секретариат в ближайшие месяцы подготовит институализацию формата.