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Источник: ОПЕК поддержала продление сделки с не входящими в нее странами после 2018 года

Экономика и бизнес
21 июня, 23:05 UTC+3

Отмечается, что такую позицию в числе прочих стран поддержал Иран

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ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Страны ОПЕК на заседании мониторингового комитета в Вене выступили за продление после 2018 года соглашения со странами, не входящими в организацию и участвующими в соглашении об ограничении добычи, а также поддержали институализацию этого формата. Об этом сообщил ТАСС источник, участвующий в заседании.

Позицию поддержал и Иран, который выступает против корректировки квот в соглашении. Заседание комитета ОПЕК+ началось после 20:00 по мск и продолжается до сих пор.

Ранее президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман на встрече в Москве согласовали продление соглашения на бессрочной основе. По словам генсека ОПЕК, секретариат в ближайшие месяцы подготовит институализацию формата.

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Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Иран Россия Саудовская Аравия
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