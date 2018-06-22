РЖД продлили до конца года скидку на экспорт зерна из ряда удаленных от портов регионов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) продлили действие скидки на экспортные перевозки зерна из ряда регионов, удаленных от морских портов, до конца 2018 года, говорится в сообщении компании. Ранее предполагалось, что скидка будет действовать по 30 июня 2018 года включительно.

"Для привлечения дополнительных объемов грузов правление ОАО "РЖД" приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,929 (скидка 7,1%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах", - отмечает компания.

Под действие скидки подпадают пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы.

Погрузка зерна в январе-мае 2018 года на сети "Российских железных дорог" превысила 12,3 млн т, что на 51,7% больше уровня аналогичного периода 2017 года. При этом на экспорт погружено свыше 7,8 млн т зерна (+85%).

Рост погрузки

РЖД планируют ежегодный рост погрузки до 2025 года на 3,8% - достижение этого показателя необходимо для исполнения майских указов президента, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов. Соответствующие параметры заложены в проект долгосрочной программы развития (ДПР) холдинга.

При этом, по словам Михайлова, в 2018 году рост погрузки составит около 3%.

"Есть указ президента, в котором говорится, что к 2025 году ВВП должна вырасти в полтора раза. Что это означает? Что мы должны войти в пятерку крупнейших стран мира. РЖД, как и все остальные федеральные органы исполнительной власти, должны исполнять указ президента РФ. Это означает, что мы должны расти такими темпами: погрузка должна быть 3,8% в год, грузооборот 4,2% - это абсолютно реалистично, сделаны расчеты под грузовую базу", - отметил он.

Ранее заместитель генерального директора компании Павел Иванов говорил, что погрузка на сети РЖД по итогам 2018 года может вырасти на 3,5%.

Сделки M&A

РЖД не планируют крупных слияний и поглощений до 2025 года, однако допускает точечные сделки в соответствии с потребностями бизнеса, добавил Михайлов.

"У нас совершенно точно нет никаких крупных сделок M&A, потому что у нас органический рост. Но мы не исключаем точечные сделки, которые могут помочь нам закрыть определенные вопросы в определенных сегментах бизнеса. Например, хорошая была сделка [у Gefco - СП РЖД и Peugeot Citroen] - купили голландскую компанию, которая имела сеть в 34 странах. Сеть Gefco моментально увеличилась, они сразу накладнее расходы уменьшили. Сейчас они тоже готовят действия, которые могут повысить эффективность работы", - отметил он.

Подконтрольная РЖД логистическая компания Gefco в 2015 году купила IJS Global - одного из ведущих голландских операторов в сфере воздушных и морских перевозок. IJS Global была основана в 2004 году. Компания работает в 16 странах.

Международный логистический оператор Gefco присутствует в 150 странах мира. Основные клиенты компании - ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot-Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble. РЖД в 2012 году купили 75% акций Gefco у PSA Peugeot-Citroen за €800 млн. PSA остается владельцем 25%.