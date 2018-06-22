МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Интернет-компания Mail.ru Group может получить долю в агрегаторе такси "Везет" после раунда инвестиций, сообщила компания.

Заем, который Mail.ru Group предоставит агрегатору, может быть конвертирован в акции "Везет", говорится в сообщении.

"Mail.Ru Group и группа компаний "Везет" <...> заключили соглашение о конвертируемом займе [convertible loan agreement] в рамках подготовки к новому раунду инвестиций", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций и условия предоставления займа не раскрываются.

В январе "Везет" сообщала о намерении привлечь до $200 млн инвестиций. Тогда источник, знакомый с деталями переговоров, говорил ТАСС, что "Везет" рассматривает инвестиции китайского интернет-гиганта Alibaba Group или подобных холдингов, которые могут получить выгоду от сервиса доставки.

По данным источников, на ранней стадии обсуждения также шли с японской медиакорпорацией Softbank и японским игроком в сфере электронной торговли Rakuten, а также с арабским холдингом Kingdom Holding и немецким автомобилестроителем Daimler.

"Мы не будем консолидировать свою инвестицию, во-вторых, это сотрудничество дает нам возможность продолжить интегрировать такси в наши сервисы и, прежде всего, в социальные сети", - сообщила компания со ссылкой на гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

Компания считает, что новое партнерство усилит ее присутствие на рынке такси.