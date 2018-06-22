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Что нужно знать о рисках валютных кредитов

Экономика и бизнес
22 июня, 14:22 UTC+3

Банки будут предупреждать о повышенных рисках при оформлении ипотеки или потребительского кредита в иностранной валюте. Что именно они должны донести до клиентов — в материале ТАСС

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© Петр Ковалев/ТАСС

С 24 июня вступают в силу поправки к федеральным законам "Об ипотеке (залоге недвижимости)" и "О потребительском кредите (займе)". Банки обязаны информировать о рисках займов в иностранной валюте. Что должен знать каждый потребитель перед тем, как взять кредит в долларах или евро, — в материале ТАСС.

1
Валютные кредиты — это повышенные риски

Банки обязаны сообщать о повышенных рисках, которые несут клиенты, если получают доходы в рублях, но хотят оформить кредит в евро, долларах или другой валюте.

"Сегодня большинство валютных кредитов выдается в долларах — это примерно 75% от всех валютных кредитов, — говорит Олег Лагуткин, гендиректор БКИ "Эквифакс". — Еще 20% — займы в евро. Оставшиеся 5% — микс из прочих валют".

Предупреждение о рисках должно быть размещено в отделе выдачи кредитов. И на сайте банка, если он принимает онлайн-заявки на займы. Также кредитор обязан писать информацию о рисках крупными буквами на первой странице договора. Кредиторы, игнорирующие новые требования, будут привлечены к административной ответственности.

 

2
Ставка по кредиту может измениться

Процентные ставки по кредитам бывают плавающими — когда кредитор может в одностороннем порядке изменить размер процента. И фиксированными — когда нельзя так делать. Кредитор по новым правилам обязан предупреждать о плавающих ставках.

"На российском рынке большинство кредитов — и рублевых, и валютных — выдается под фиксированные процентные ставки. Разве что плавающие ставки получили распространение в ипотеке. Такая ставка, как правило, "привязана" к разным индикаторам, устанавливаемым ЦБ РФ. Или имеет две независимые ступени: первая ступень — это льготная или повышенная ставка на первые три года кредита или до даты оформления имущества в собственность. Вторая ступень — это стандартная ставка", — объясняет Олег Лагуткин.

3
Условия займа должны быть прозрачными

В договоре должна быть прописана дата, начиная с которой начисляются проценты. Минимум — порядок определения даты.

На первой странице договора располагается полная стоимость займа и примерный размер среднемесячного платежа. 

Стоимость кредита прописывается шрифтом максимального размера из используемых на этой странице. Сумма размещена в квадратной рамке, площадь которой будет составлять не меньше 5% от площади первой страницы договора.

4
Зачем россияне берут кредиты в иностранной валюте?

Ставки на кредиты в валюте ниже, чем на займы в рублях. 

"Ставка на новые валютные кредиты — от 5 до 9% годовых, — говорит Олег Лагуткин. — Обычно за ними обращаются клиенты, у которых заработная плата привязана к курсу иностранной валюты. Ранее — до резкого роста курсов валют в 2014 году — такие займы получал довольно широкий пласт клиентов. Многие банки впоследствии перестали выдавать их массовому потребителю".

"Чаще всего россияне берут кредиты в валюте для покупки недвижимости, — перечисляет Дмитрий Зацаринский, адвокат, — оплаты образования, лечения за рубежом, на туристические поездки".

В России выданы кредиты в иностранной валюте на 97,8 млрд рублей. Эта сумма в разы ниже, чем стоимость займов в рублях — 12,9 трлн рублей, по данным ЦБ РФ на май 2018 года.

 

Анастасия Степанова

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