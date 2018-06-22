Что нужно знать о рисках валютных кредитов

Банки обязаны сообщать о повышенных рисках, которые несут клиенты, если получают доходы в рублях, но хотят оформить кредит в евро, долларах или другой валюте.

"Сегодня большинство валютных кредитов выдается в долларах — это примерно 75% от всех валютных кредитов, — говорит Олег Лагуткин, гендиректор БКИ "Эквифакс". — Еще 20% — займы в евро. Оставшиеся 5% — микс из прочих валют".

Предупреждение о рисках должно быть размещено в отделе выдачи кредитов. И на сайте банка, если он принимает онлайн-заявки на займы. Также кредитор обязан писать информацию о рисках крупными буквами на первой странице договора. Кредиторы, игнорирующие новые требования, будут привлечены к административной ответственности.