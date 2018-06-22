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Мун Чжэ Ин заявил о желании увеличить товарооборот между РФ и Южной Кореей к 2020 году

Экономика и бизнес
22 июня, 11:37 дата обновления: 22 июня, 11:53 UTC+3

В 2017 году объем торговли двух стран составил $19,2 млрд

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин предлагает увеличить двусторонний товарооборот с Россией в полтора раза, доведя его до $30 млрд к 2020 году.

"Я предлагаю вместе реализовать цель достижения объема торговли в $30 млрд и показателя гуманитарного обмена до 1 млн человек к 2020 году, когда мы будем отмечать 30-летнюю годовщину установления дипотношений", - заявил он в пятницу на российско-корейском бизнес-форуме.

В 2017 году объем торговли двух стран составил $19,2 млрд.

Мун Чжэ Ин также рассчитывает, что в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным будет достигнута договоренность о начале переговоров по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ).

"Стартовой точкой для достижения подобной цели [увеличение объема торговли] послужит соглашение между двумя странами о свободной торговле услугами и инвестициях. На предстоящем сегодня саммите будет достигнута договоренность о процедуре для начала переговоров по заключению этого соглашения", - сказал Мун Чжэ Ин на российско-корейском бизнес-форуме.

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Персоны
Мун Чжэ Ин Путин, Владимир Владимирович
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