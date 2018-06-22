Экс-глава российского Google Юлия Соловьева вошла в совет директоров "Ленты"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Экс-глава российского подразделения Google Юлия Соловьева избрана в совет директоров"Ленты", такое решение приняли акционеры ретейлера на годовом собрании. Об этом говорится в сообщении "Ленты".

Остальные члены совета директоров ретейлера сохранили свои позиции, всего в совет входят 7 человек.

"Лента" - крупная сеть гипермаркетов, основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Общее число магазинов "Ленты" на 31 марта 2018 году составило 338, в том числе 232 гипермаркета и 106 супермаркетов. Общая торговая площадь компании на 31 марта составила 1 млн 392 тыс. 973 кв. м, что на 19,3% превышает показатель на аналогичную дату 2017 года. Ретейлер намерен в 2018 году открыть около 50 новых супермаркетов.