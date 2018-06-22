Бюджет от роста НДПИ за шесть лет дополнительно получит 10,8 трлн рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Дополнительные доходы федерального бюджета от роста налога на добычу полезных ископаемых в результате завершения налогового маневра в нефтяной сфере составят 10,8 трлн рублей. Потери бюджета от маневра, в том числе из-за поддержки нефтепереработки, за тот же период составят 3,4 трлн рублей. Это следует из материалов к законопроекту о маневре, размещенном на сайте Госдумы РФ.
"При реализации проекта федерального закона доходы федерального бюджета Российской Федерации в течение шести лет по налогу на добычу полезных ископаемых при добычи нефти и газового конденсата составят 10,8 трлн рублей. При этом выпадающие доходы федерального бюджета Российской Федерации за тот же период, в том числе по вычетам по акцизам на нефтепродукты, предоставление средств направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, а также поддержки НПЗ, подпадающих под действия санкций введенных иностранными государствами (международными организациями), составят 3,4 трлн рублей", - говорится в документе.
Кабинет министров РФ 21 июня одобрил налоговый маневр в нефтяной отрасли, который будет проводиться в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года. Он подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых.
При этом до 1 января 2019 года сохраняется размер и условия действия пониженной ставки НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на выработанных и малых участках недр, а также добычи трудноизвлекаемой нефти. Сохранен размер действующих льготных ставок НДПИ при добыче нефти на новых морских месторождениях углеводородного сырья и добыче газового конденсата совместно с газом горючим природным, используемым исключительно для производства сжиженного природного газа, на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе.
Кроме того, предусмотрен механизм предоставления налогового вычета по НДПИ на добытый газовый конденсат при его направлении на производство пропана-бутана технического по аналоги с получением налогового вычета по НДПИ при его направлении на производство широкой фракции легких углеводородов.
Маневр также предусматривает введение обратного акциза для НПЗ, которые выпускают топливо высокого класса для внутреннего рынка, и плавающего акциза для НПЗ, который должен компенсировать рост экспортного netback (доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт за вычетом расходов на на транспортировку).
Правительство также внесло в Госдуму законопроект о поправках в закон "О таможенном тарифе". Проект предусматривает снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года. Правительство предлагает применять особые формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлины на нефть сырую, с учетом коэффициента, позволяющего сохранить действующую ставку вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, на уровне 90% от действующей в настоящее время особой формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую для участков недр, поименованных в проекте федерального закона.
Реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета по вывозной таможенной пошлине на нефть и нефтепродукты в размере порядка 1,7 трлн рублей.