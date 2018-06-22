Бюджет от роста НДПИ за шесть лет дополнительно получит 10,8 трлн рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Дополнительные доходы федерального бюджета от роста налога на добычу полезных ископаемых в результате завершения налогового маневра в нефтяной сфере составят 10,8 трлн рублей. Потери бюджета от маневра, в том числе из-за поддержки нефтепереработки, за тот же период составят 3,4 трлн рублей. Это следует из материалов к законопроекту о маневре, размещенном на сайте Госдумы РФ.

"При реализации проекта федерального закона доходы федерального бюджета Российской Федерации в течение шести лет по налогу на добычу полезных ископаемых при добычи нефти и газового конденсата составят 10,8 трлн рублей. При этом выпадающие доходы федерального бюджета Российской Федерации за тот же период, в том числе по вычетам по акцизам на нефтепродукты, предоставление средств направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, а также поддержки НПЗ, подпадающих под действия санкций введенных иностранными государствами (международными организациями), составят 3,4 трлн рублей", - говорится в документе.

Кабинет министров РФ 21 июня одобрил налоговый маневр в нефтяной отрасли, который будет проводиться в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года. Он подразумевает поэтапное снижение экспортной пошлины на нефть с 30% до 0% от цены нефти, а также сокращение ставок вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты параллельно с повышением налога на добычу полезных ископаемых.

При этом до 1 января 2019 года сохраняется размер и условия действия пониженной ставки НДПИ при добыче нефти и газового конденсата на выработанных и малых участках недр, а также добычи трудноизвлекаемой нефти. Сохранен размер действующих льготных ставок НДПИ при добыче нефти на новых морских месторождениях углеводородного сырья и добыче газового конденсата совместно с газом горючим природным, используемым исключительно для производства сжиженного природного газа, на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал и (или) Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе.

Кроме того, предусмотрен механизм предоставления налогового вычета по НДПИ на добытый газовый конденсат при его направлении на производство пропана-бутана технического по аналоги с получением налогового вычета по НДПИ при его направлении на производство широкой фракции легких углеводородов.

Маневр также предусматривает введение обратного акциза для НПЗ, которые выпускают топливо высокого класса для внутреннего рынка, и плавающего акциза для НПЗ, который должен компенсировать рост экспортного netback (доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт за вычетом расходов на на транспортировку).

Предложение по таможенным пошлинам

Правительство также внесло в Госдуму законопроект о поправках в закон "О таможенном тарифе". Проект предусматривает снижение ставки вывозной таможенной пошлины на нефть в течение шести лет, начиная с 1 января 2019 года. Правительство предлагает применять особые формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлины на нефть сырую, с учетом коэффициента, позволяющего сохранить действующую ставку вывозной таможенной пошлины на нефть сырую, на уровне 90% от действующей в настоящее время особой формулы расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть сырую для участков недр, поименованных в проекте федерального закона.

Реализация законопроекта приведет к выпадающим доходам федерального бюджета по вывозной таможенной пошлине на нефть и нефтепродукты в размере порядка 1,7 трлн рублей.