В Нижнем Новгороде к 2021 году планируют открыть две станции метро

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июня. /ТАСС/. Две станции нижегородского метрополитена "Сенная" и "Оперный театр" стоимостью 23 млрд рублей планируется открыть к 2021 году, сообщил журналистам в пятницу министр строительства региона Алексей Сыров.

"Самый амбициозный проект - строительство еще двух станций метро <…> Ориентировочная стоимость работ - 23 млрд рублей, сейчас ведутся переговоры по увеличению федеральных средств финансирования. С учетом того, что проектная документация разработана и есть положительное заключение экспертизы, то, как только федеральный центр подтвердит все финансирование, мы готовы выйти на строительную площадку в течение недели", - сказал Сыров.

Министр пояснил, что поезд от станции метро "Горьковская" транзитом будет проходить через театр и доходить до Сенной площади. Он уточнил, что проект планируется реализовать к 2021 году.

К чемпионату мира по футболу в городе открыли 15-ю станцию нижегородского метрополитена "Стрелка", которая позволяет быстро добраться до нового стадиона "Нижний Новгород".