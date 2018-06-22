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Титов предложил правительству РФ обсудить пенсионную реформу с заинтересованными сторонами

Экономика и бизнес
22 июня, 14:39 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 22, июня. /ТАСС

Бизнес-омбудсмен также считает, что пенсионная реформа необходима стране

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ЯКУТСК, 22 июня. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов считает необходимым многостороннее обсуждение предстоящей пенсионной реформы со всеми заинтересованными сторонами.

"Мы предлагаем правительству РФ несколько мер, сесть за стол переговоров с заинтересованными сторонами, чтобы принимать решение в контексте всех проблем пенсионной системы нашей страны", - сказал он журналистам в Якутске по итогам встречи с региональными уполномоченными субъектов РФ и региона.

По его мнению, пенсионная реформа необходима стране. "Такая реформа нужна. Это общемировая тенденция. С другой стороны, решать вопросы пенсионной системы за счет увеличения пенсионного возраста невозможно. Проблемы все равно останутся. <…> Прежде всего, это обязательная накопительная часть, которая сегодня реализована быть не может", - сказал Титов.

Он добавил, что также должен быть решен вопрос по страховым платежам. "Один работающий, который платит социальные страховые платежи, по существу, обеспечивает пенсию еще двум-трем тем, кто не успел себе накопить на пенсию. Это сегодня главная финансовая проблема пенсионной системы", - отметил бизнес-омбудсмен.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается постепенно повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин - до 63 лет. В понедельник Совет Госдумы направил проект закона для получения отзывов в регионы.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
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