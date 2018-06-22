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Строителям Сахалинской ГРЭС-2 перечислили зарплату после вмешательства прокуратуры

Экономика и бизнес
22 июня, 14:28 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 22, июня. /ТАСС

В отношении организации-работодателя и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Более 80 сотрудников АО "ДМУ Гидромонтаж", задействованных на строительстве Сахалинской ГРЭС-2, получили заработную плату после проверки, проведенной прокуратурой Сахалинской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе проверки подтвержден факт задолженности по оплате труда за май текущего года в размере более 3 млн рублей перед 81 работником АО "ДМУ Гидромонтаж". По результатам принятых прокуратурой мер работникам компании переведены денежные средства для погашения задолженности по оплате труда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении организации-работодателя и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ "Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений". Проверка, в ходе которой дается оценка соблюдению АО "ДМУ Гидромонтаж" иных требований трудового и миграционного законодательства, продолжается.

Сахалинская ГРЭС-2 - один из ключевых инвестпроектов на Дальнем Востоке, реализуемых "Русгидро" в соответствии с указом президента РФ. Новая станция строится для замещения выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС и увеличения общей мощности островной изолированной энергосистемы Сахалина. При строительстве применяются уникальные технологии, не имеющие аналогов в России.

Установленная электрическая мощность первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 составит 120 МВт. Годовая выработка электроэнергии - 840 млн кВт.ч. В качестве топлива станция будет использовать бурый уголь сахалинских месторождений.

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