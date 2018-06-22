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Airbus может остановить производство в Великобритании из-за Brexit

Экономика и бизнес
22 июня, 14:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Концерн будет отслеживать количество инвестиций в экономику страны, а также воздержится от увеличения числа британских партнеров, отметили в Airbus

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ТАСС, 22 июня. Европейская авиастроительная корпорация Airbus пригрозила приостановить производство в Великобритании, если правительство не достигнет ряда соглашений с Евросоюзом об условиях выхода страны из сообщества. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте компании.

"В любом случае Brexit имеет серьезные негативные последствия для авиакосмической промышленности Великобритании, и Airbus в частности. Необходимо ускорить принятие мер для смягчения последствий [выхода из ЕС]", - приводятся в заявлении слова главного операционного директора Airbus Тома Уильямса. По его словам, если правительство Великобритании не договорится с Брюсселем о сохранении доступа к единому рынку и о продолжении членства страны в Таможенном союзе с ЕС после выхода из сообщества, это приведет к серьезным сбоям в работе концерна и вынудит Airbus закрыть производство в Великобритании.

До выхода Великобритании из ЕС концерн будет внимательно отслеживать количество инвестиций в экономику страны и воздержится от расширения базы британских партнеров Airbus.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице - спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

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