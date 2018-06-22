Первые салоны для самолетов Ил-96-400М и Ил-114-300 планируют изготовить в 2019 году

ВОРОНЕЖ, 22 июня. /ТАСС/. Салоны базовой комплектации для пассажирских самолетов Ил-96-400М и Ил-114-300, предназначенные для первых опытных машин, планируется изготовить в 2019 году. Об этом журналистам рассказал в пятницу генеральный директор компании "Русавиаинтер" Алексей Упоров.

"В этом году мы должны полностью спроектировать эти базовые варианты комплектации и представить их в следующем году. До конца года мы должны закрыть этапы конструкторской документации и до июля следующего года изготовить интерьеры для опытных самолетов", - сказал он.

Упоров отметил, что базовая комплектация Ил-96-400М включает в себя 350 мест. Этот дальнемагистральный самолет будет оснащен высокоскоростным интернетом, к нему сможет подключиться в полете каждый пассажир.

Базовая комплекстация Ил-114-300 рассчитана на 68 мест.