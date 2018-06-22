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Глава РЖД оценил стоимость соединения Транссиба и Транскорейской дороги в $3-4 млрд

Экономика и бизнес
22 июня, 17:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Олег Белозеров уточнил, что строительство дороги займет 3-5 лет

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Стоимость соединения Транссибирской магистрали и Транскорейской железной дороги может составить $3-4 млрд, заявил журналистам генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров по итогам переговоров в Москве лидеров РФ и Южной Кореи.

"Исследования на сегодняшний момент у нас есть 2000-х годов, поэтому нам нужно уточнить, что произошло за последнее время. Построить все можно быстро, в течение 3-5 лет это возможно было бы сделать. Может быть даже быстрее", - сказал он.

"Мы предлагаем нашим коллегам провести трехстороннюю встречу, начать, может быть, со сквозных пока перевозок, пока не очень быстрых, поскольку будет необходимо повышать скорости. Если делать это на очень высоких скоростях, скажем так, $3-4 млрд. Для инфраструктуры, наверное, не такие большие деньги, а эффект очень хороший", - добавил глава РЖД.

Сегодня РЖД и Корейские железные дороги (Korail) заключили меморандум о сотрудничестве, который, в частности, предусматривает совместное развитие и реализацию проектов в сфере железнодорожного транспорта и логистики. Стороны готовы изучить и проработать условия организации железнодорожных перевозок между Республикой Корея, Россией и Европой, включая трехсторонний проект соединения Транскорейской железной дороги и Трассибирской магистрали.

Объем контейнерных перевозок между Россией и Республикой Корея вырос на 40% за 5 месяцев 2018 года - до 47 тыс. ДФЭ (эквивалент 20-футового контейнера).

По словам Белозерова, РЖД заинтересована в увеличении объемов железнодорожных перевозок в Кореею и Европу. Этому может способствовать восстановление железнодорожного сообщения на Корейском полуострове за счет модернизации Транскорейской железной дороги.

В 2008-2014 годах была восстановлена железнодорожная ветка от станции Хасан (РФ) до порта Раджин (КНДР), этот проект позиционировался как первый этап реконструкции Транскорейской железной дороги.

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Белозеров, Олег Валентинович
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