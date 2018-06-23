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Якутия представит инвестиционный потенциал депутатам и бизнесменам из Японии

Экономика и бизнес
23 июня, 0:22 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 23, июня. /ТАСС

В столице республики запланировано проведение заседания консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству

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ЯКУТСК, 23 июня. /ТАСС/. Инвестиционный потенциал, а также возможности развития культурных и гуманитарных связей представят участникам российско-японских совместных заседаний парламентариев, которые начнутся в субботу в Якутске. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра внешних связей и делам народов Якутии Гаврил Кириллин.

"Врио главы региона Айсен Николаев представит участникам совета инвестиционный потенциал региона, встретится с японскими парламентариями, а также представителями бизнеса из азиатской страны. Высокопоставленным гостям представят культуру народов многонациональной Якутии, они побывают на якутском празднике встречи лета - Ысыах", - сказал он.

В Якутске 23-24 июня запланировано проведение заседания консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, а также заседания японо-российского Дискуссионного клуба палаты советников (верхняя палата) парламента Японии.

Российскую делегацию возглавит председатель консультативного совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, японскую - председатель российско-японского Дискуссионного клуба палаты советников парламента Японии, министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьер-министром Синдзо Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

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Персоны
Абэ, Синдзо Николаев, Айсен Сергеевич Косачев, Константин Иосифович
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