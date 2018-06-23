Туроператор "Матрешка-Тур" прекращает деятельность

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении туроператорской деятельности. Соответствующее заявление размещено на его сайте.

"Туроператор "Матрешка-Тур" (ООО "Матрешка-Тур выездной туризм") вынужден сообщить о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туроператор не может оперативно вернуться в реестр туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании, предоставлявшей ранее финансовые гарантии - АО АСК "Инвестстрах". На сайте уточняется, что из-за вынужденной приостановки деятельности нет возможности продолжить выплату по аннулированным турам.

В декабре 2017 года у туроператора были проблемы с вылетом более 200 российских туристов с китайского острова Хайнань: китайские авиационные власти не подтвердили время отправления рейсов для авиакомпании "Икар" (Pegas Fly), которая должна была перевозить клиентов "Матрешка-Тур", на выполнение полетной программы в Хайкоу (Хайнань) из пяти российских городов. Проблема в скором времени была решена, и все туристы вернулись домой. 26 декабря туроператор начал выплачивать деньги туристам, которым отменили программы поездок в Китай.

В апреле сообщалось, что "Матрешка-Тур" начала продавать активы, в числе которых - туроператор по Болгарии "Аврора - БГ", чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам.