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Туроператор "Матрешка-Тур" прекращает деятельность

Экономика и бизнес
23 июня, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

В компании сообщили, что из-за вынужденной приостановки деятельности туроператор не может продолжить выплату по аннулированным турам

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский туроператор "Матрешка-Тур" сообщил о прекращении туроператорской деятельности. Соответствующее заявление размещено на его сайте.

"Туроператор "Матрешка-Тур" (ООО "Матрешка-Тур выездной туризм") вынужден сообщить о прекращении туроператорской деятельности в связи с невозможностью исполнения обязательств по договорам реализации турпродукта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туроператор не может оперативно вернуться в реестр туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании, предоставлявшей ранее финансовые гарантии - АО АСК "Инвестстрах". На сайте уточняется, что из-за вынужденной приостановки деятельности нет возможности продолжить выплату по аннулированным турам.

В декабре 2017 года у туроператора были проблемы с вылетом более 200 российских туристов с китайского острова Хайнань: китайские авиационные власти не подтвердили время отправления рейсов для авиакомпании "Икар" (Pegas Fly), которая должна была перевозить клиентов "Матрешка-Тур", на выполнение полетной программы в Хайкоу (Хайнань) из пяти российских городов. Проблема в скором времени была решена, и все туристы вернулись домой. 26 декабря туроператор начал выплачивать деньги туристам, которым отменили программы поездок в Китай.

В апреле сообщалось, что "Матрешка-Тур" начала продавать активы, в числе которых - туроператор по Болгарии "Аврора - БГ", чтобы расплатиться с задолженностями по отмененным турам.

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