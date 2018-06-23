Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: министры ОПЕК+ в узком составе обсуждают индивидуальные квоты на рост добычи

Экономика и бизнес
23 июня, 13:37 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 23, июня. /ТАСС

В обсуждении принимают участие министры России, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Алжира и ОАЭ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ перед официальной встречей в большом составе начали обсуждать индивидуальные квоты на рост добычи в рамках смягчения ограничений. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

В обсуждении принимают участие министры России, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Алжира и ОАЭ. Министр Венесуэлы пока не прибыл на встречу.

22 июня ОПЕК поддержал решение увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с июля, чтобы вернуться к 100% исполнения сделки по ограничению добычи. Сейчас добыча альянса снизилась на 2,8 млн баррелей вместо 1,8 млн оговоренных в соглашении.

23 июня решение должен принять состав ОПЕК+, членом которого является и Россия. Ранее министры говорили, что реальный рост добычи будет меньше 1 млн баррелей в сутки, так как не все страны могут нарастить производство в короткие сроки. Назвалась цифра в 700-800 тыс. баррелей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
ОАЭ Оман Алжир Кувейт Венесуэла Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью
2
Власти Аргентины просят депортировать их соотечественников за драку во время матча ЧМ
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Самолет с перуанскими болельщиками сел в Тюмени с неисправным двигателем
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Более 1 тыс. боевиков атаковали армию Сирии в Южной зоне деэскалации
7
Первая крупная группировка "Сирийской свободной армии" перешла на сторону правительства
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости