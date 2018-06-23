Источник: министры ОПЕК+ в узком составе обсуждают индивидуальные квоты на рост добычи

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Министры мониторингового комитета ОПЕК+ перед официальной встречей в большом составе начали обсуждать индивидуальные квоты на рост добычи в рамках смягчения ограничений. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

В обсуждении принимают участие министры России, Саудовской Аравии, Кувейта, Омана, Алжира и ОАЭ. Министр Венесуэлы пока не прибыл на встречу.

22 июня ОПЕК поддержал решение увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки с июля, чтобы вернуться к 100% исполнения сделки по ограничению добычи. Сейчас добыча альянса снизилась на 2,8 млн баррелей вместо 1,8 млн оговоренных в соглашении.

23 июня решение должен принять состав ОПЕК+, членом которого является и Россия. Ранее министры говорили, что реальный рост добычи будет меньше 1 млн баррелей в сутки, так как не все страны могут нарастить производство в короткие сроки. Назвалась цифра в 700-800 тыс. баррелей.