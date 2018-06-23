Министры ОПЕК+ начали переговоры по увеличению добычи нефти

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Министры стран-участниц соглашения об ограничении добычи нефти (ОПЕК+) приступили к переговорам, по итогам которых будет принято решение об объеме наращивания добычи по сделке, передает корреспондент ТАСС с места события.

Ранее источники ТАСС сообщили, что основным вопросом на встрече ОПЕК+ станет перераспределение квот между странами на сокращение добычи нефти.

22 июня министры стран, входящих в Организацию стран-экспортеров нефти, решили поддержать увеличение добычи на 1 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить возможный дефицит предложения.

Такое решение позволит вернуться к первоначальным параметрам соглашения - ограничению добычи на 1,8 млн баррелей в сутки. Сейчас реальное сокращение достигло 2,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

Помимо членов ОПЕК в переговорах принимают участие министр стран, присоединившихся к соглашению, в том числе из России, Мексики и Казахстана. Они должны одобрить принятое накануне решение ОПЕК. Министр энергетики РФ Александр Новак уже сообщил журналистам, что поддерживает это решение.