Новак призвал страны ОПЕК+ улучшить в мире имидж нефтяной отрасли

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак отметил необходимость улучшить имидж нефтяной отрасли в мире и призвал к этому страны, участвующие в сделке по сокращению добычи ОПЕК+. Об этом он сказал, выступая перед началом встречи альянса.

"Я хотел бы отметить необходимость улучшения имиджа нашей отрасли в мире, позиционирования ее как высокотехнологичной и заботящейся о самых разных потребностях Земли, вносящей вклад в процветание глобальной экономики", - подчеркнул он.

Он заметил, что отрасль является двигателем прогресса, и странам экспортерам нефти надо активнее разъяснять это экспертному сообществу.

Новак также сообщил, что сделка по сокращению добычи привела не только к улучшению ситуации в отрасли, но во всей мировой экономики.