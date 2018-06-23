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Новак призвал страны ОПЕК+ улучшить в мире имидж нефтяной отрасли

Экономика и бизнес
23 июня, 14:18 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 23, июня. /ТАСС

Министр энергетики отметил, что эта отрасль является двигателем прогресса, и странам экспортерам нефти надо активнее разъяснять это экспертному сообществу

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ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак отметил необходимость улучшить имидж нефтяной отрасли в мире и призвал к этому страны, участвующие в сделке по сокращению добычи ОПЕК+. Об этом он сказал, выступая перед началом встречи альянса.

"Я хотел бы отметить необходимость улучшения имиджа нашей отрасли в мире, позиционирования ее как высокотехнологичной и заботящейся о самых разных потребностях Земли, вносящей вклад в процветание глобальной экономики", - подчеркнул он.

Он заметил, что отрасль является двигателем прогресса, и странам экспортерам нефти надо активнее разъяснять это экспертному сообществу.

Новак также сообщил, что сделка по сокращению добычи привела не только к улучшению ситуации в отрасли, но во всей мировой экономики.

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