Азербайджан предложил провести встречу ОПЕК+ в 2019 году в Баку

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Глава минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов предложил участникам заседания ОПЕК+ провести министерскую встречу в 2019 году в Баку.

"Я бы хотел воспользоваться возможностью и передать приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева странам ОПЕК+ провести следующую министерскую встречу в 2019 году в Баку", - сказал Шахбазов перед началом встречи ОПЕК+.

После приветственного слова он вручил секретариату ОПЕК картину, на которой изображена первая в мире вышка по промышленной добыче нефти, установленная в 1846 году вблизи Баку. В настоящее время она является музейным объектом.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо выразил надежду, что Азербайджан и впредь продолжит "играть важную роль" в кооперации ОПЕК+.

Баркиндо посещал Баку дважды в этом году и говорил ТАСС, что хотел бы видеть Азербайджан в составе картеля. Однако президент страны Ильхам Алиев позже заявил, что такой вопрос пока не обсуждается.