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Азербайджан предложил провести встречу ОПЕК+ в 2019 году в Баку

Экономика и бизнес
23 июня, 14:29 дата обновления: 23 июня, 14:54 UTC+3

Глава министерства энергетики страны Пярвиз Шахбазов отметил, что эта инициатива исходит от президента Азербайджана Ильхама Алиева

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ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Глава минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов предложил участникам заседания ОПЕК+ провести министерскую встречу в 2019 году в Баку.

"Я бы хотел воспользоваться возможностью и передать приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева странам ОПЕК+ провести следующую министерскую встречу в 2019 году в Баку", - сказал Шахбазов перед началом встречи ОПЕК+.

После приветственного слова он вручил секретариату ОПЕК картину, на которой изображена первая в мире вышка по промышленной добыче нефти, установленная в 1846 году вблизи Баку. В настоящее время она является музейным объектом.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо выразил надежду, что Азербайджан и впредь продолжит "играть важную роль" в кооперации ОПЕК+.

Баркиндо посещал Баку дважды в этом году и говорил ТАСС, что хотел бы видеть Азербайджан в составе картеля. Однако президент страны Ильхам Алиев позже заявил, что такой вопрос пока не обсуждается.

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Персоны
Баркиндо, Мухаммед Алиев, Ильхам Гейдар оглы
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