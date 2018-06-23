Фестиваль малых туристских городов открылся в Тобольске

ТЮМЕНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Представители 13 малых городов России в субботу приняли участие в открытии IV Фестиваля малых туристских городов в Тобольске Тюменской области. За два дня работы они представят свой туристический потенциал и обсудят возможности его развития, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Духовная столица Сибири - Тобольск - в свой 431-й день рождения принимает фестиваль малых туристских городов, который организован Ассоциацией малых туристских городов (АМТГ) при поддержке Министерства культуры РФ. Ежегодно он проходит в одном из малых городов России, входящих в состав АМТГ. Каждый год тема и место его проведения меняются, в этом году она посвящена великим людям малых городов", - говорится в сообщении.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор, представители Минкультуры РФ и почетные гости посетили в Тобольске шатры официальных делегаций малых городов, где они представили свой туристический потенциал. "Тобольск называют отцом сибирских городов, он гордость нашего региона и покоряет сердца всех, кто сюда приезжает, своей красотой и величием. <...> В нем органично переплетается прошлое, настоящее и будущее, он обладает богатым историко-культурным наследием. В то же время Тобольск становится современным крупным нефтехимическим центром... драйвером экономического развития всей Тюменской области", - приводит пресс-служба слова Моора.

Фестиваль объединил представителей 13 городов-членов АМТГ, среди которых Азов (Ростовская область), Боровск (Калужская область), Елабуга (Татарстан), Гороховец (Владимирская область), Елец (Липецкая область), Каргополь (Архангельская область), Кунгур (Пермский край), Мышкин (Ярославская область), Соликамск (Пермский край), Суздаль (Владимирская область), Таруса (Калужская область), Углич (Ярославская область) и Тобольск. Также в этом году прибыли представители Греции и Болгарии.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля в течение двух дней его работы помимо мероприятий деловой программы, пройдет так называемый "АМПЕР-fest" с интерактивными тематическими площадками, название которого складывается из начальных букв фамилий известных тоболяков: композитора Александра Алябьева, химика Дмитрия Менделеева, художника Василия Перова, писателя Петра Ершова и архитектора Семена Ремезова.

Так, на музыкальной площадке "Алябьев" выступят танцоры, певцы и музыканты из малых городов, научно-познавательная площадка "Менделеев" будет представлять собой четыре интерактивных шатра-молекулы, где пройдут научные шоу и познавательные мастер-классы. Арт-площадка "Перов" - это уличная картинная галерея, 120 картин и творческие мастерские, арт-площадка "Ершов" удивит гостей фестиваля уличными спектаклями, а площадка "Ремезов" будет представлена открытием сквера.