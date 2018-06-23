Страны ОПЕК+ в мае исполнили соглашение на 152%

ВЕНА, 23 июня. /ТАСС/. Уровень исполнения соглашения по ограничению добычи нефти (ОПЕК+) в мае составил 152%, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех на пресс-конференции по итогам встречи министров стран ОПЕК+.

"В мае был очередной отчет. Каждый месяц мы готовим отчет, насколько выполняется соглашение. Мы достигли выполнения соглашения на 152%", - сказал он.

При этом в итоговом коммюнике ОПЕК+ показатель за май составляет 147%. "На встрече стороны пришли к соглашению, что попытаются достичь 100% выполнения сделки", - отмечается в документе. Конкретных показателей по наращиванию добычи он не содержит.