В Минсельхозе заявили, что засуха в регионах может привести к снижению урожайности на 20%

СУЗДАЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Засушливая погода в южных и центральных регионах России может привести к снижению урожайности на 20%, но говорить об убытках аграриев не приходится, сообщил журналистам на открытии чемпионата Европы по пахоте в Суздале первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

"Регионы Южного федерального округа и сейчас уже Центральной полосы России подвержены аномальным температурным режимам. Поэтому мы понимаем, что это скажется в определенной степени на урожайности. Как говорят эксперты, она, возможно, будет на 20% ниже прошлого года. Но говорить о ЧС, об убытках, которые понесли аграрии, нам не приходится", - сказал Хатуов.

Он также отметил, что на сбалансирование последствий неурожая в регионах при необходимости будут направлены компенсации, связанные с удорожанием цен на топливо.

Хатуов в субботу принял участие в открытии в Суздале чемпионата Европы по пахоте, который впервые проходит в России. Участие в мероприятии принимают представители 11 стран, более 50 производителей из России и стран Европы представляют новинки сельхозтехники. Мероприятие стало одним из центральных событий проекта "Владимир - культурная столица чемпионата мира по футболу" и включено в культурную программу ЧМ, утвержденную правительством России.