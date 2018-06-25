Трамп заявил о готовности США ввести новые торговые пошлины в отношении других стран

ТАСС, 25 июня. США примут ответные меры в адрес стран, установивших торговые барьеры и таможенные пошлины на импорт американских товаров, если те не будут отменены. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в своем Twitter.

"США настаивают на том, чтобы все страны, установившие искусственные барьеры и пошлины на товары, которые ввозятся в их страны, сняли эти барьеры и пошлины, иначе со стороны США последует [что-то] большее, чем ответные меры. Торговля должна быть честной и перестать быть игрой в одни ворота", - написал глава Белого дома.

Ранее в пятницу президент США заявил, что Соединенные Штаты введут таможенные пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран Евросоюза, если сообщество не уберет торговые барьеры в отношении американских компаний.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд.