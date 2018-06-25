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Казначейству могут поручить ведение бухгалтерии Минпросвещения и Минобрнауки

Экономика и бизнес
25 июня, 10:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Согласно проекту постановления кабмина, Казначейство также возьмет на себя обязанности по начислению оплаты труда, а также иных выплат и связанных с ними платежей в бюджеты РФ

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Минфин РФ предложил передать Федеральному казначейству ведение бухгалтерии Минпросвещения и Минобрнауки. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.

"Проект постановления <...> разработан в связи с необходимостью передачи Федеральному казначейству в 2018 году полномочий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Предполагается также, что Казначейство возьмет на себя обязанности по начислению оплаты труда, а также иных выплат и связанных с ними платежей в бюджеты РФ.

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