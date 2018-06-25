РФ и Азербайджан вернутся к соглашению о свободном автотранзите между странами

БАКУ, 25 июня. /ТАСС/. Россия и Азербайджан вернутся к соглашению о свободном атомобильном транзите между странами. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"В ходе проведенных встреч мы договорились вернуться к соглашению между Россией и Азербайджаном о международных автомобильных перевозках, и решить одну самую основную проблему - транзит в России и в Азербайджане должен быть свободным, без разрешительной системы", - сказал он, отметив, что эта тема обсуждалась в ходе встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая состоялась в воскресенье.

По словам Москвичева, это позволит "в разы увеличить объемы грузов из Ирана в Азербайджан и в Россию".

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным 24-25 июня находится в Азербайджане с официальным визитом.