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Курс доллара на Московской бирже снизился до 63,27 руб.

Экономика и бизнес
25 июня, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Курс евро поднялся до 73,56 руб.

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 63 копейки и составил 63,27 руб.

Курс евро поднялся на 26 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, составив 73,56 руб.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,7%, до уровня в 2234,07 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,5% и составил 1119,28 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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