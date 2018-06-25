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"Русгидро" проведет допэмиссию обыкновенных акций на 14 млрд руб.

Экономика и бизнес
25 июня, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Ценные бумаги будут размещаться по открытой подписке

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Русгидро" утвердил допэмиссию обыкновенных акций более чем на 14 млрд руб. с целью увеличения уставного капитала, следует из материалов компании.

В частности, будет выпущено 14 млрд 13,9 млн акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Ценные бумаги будут размещаться по открытой подписке, отмечается в сообщении.

Ранее правительство РФ одобрило увеличение уставного капитала "Русгидро" на сумму до 13 млрд руб. для реализации проекта строительства электросети на Чукотке. Допэмиссию предполагалось оплатить путем внесения в капитал компании 13 млрд руб. бюджетных ассигнований. "Русгидро", в свою очередь, должно сделать взнос в уставный капитал АО "Чукотэнерго", который пойдет на строительство двух одноцепных воздушных линий 110кВ Певек-Билибино.

При этом обсуждение вопроса об участии в капитале "Чукотэнерго" совет директоров "Русгидро" решил перенести на более поздний срок.

Проект на Чукотке

В конце 2017 года "Русгидро" оценивала общий объем предстоящей допэмиссии, которая может проводиться поэтапно, в 13-14 млрд руб.

Компания планирует направить привлеченные средства на создание сетевой инфраструктуры на Чукотке, где Росатом наметил поэтапный вывод энергоблоков Билибинской АЭС и ввод в эксплуатацию плавучей атомной станции "Академик Ломоносов". Генерирующая компания "Русгидро" предварительно оценивает инвестиции в строительство линии электропередачи Певек-Билибино на Чукотке в 18,4 млрд руб.

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (60,6%) и банк ВТБ (13,3%).

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