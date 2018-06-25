Власти Карелии планируют привлечь в ТОР в Кондопоге более 2,5 млрд рублей инвестиций

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Власти Карелии планируют привлечь более 2,5 млрд рублей в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОР) в моногороде Кондопога за счет якорных инвесторов. Об этом сообщил в понедельник ТАСС заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

"Сегодня у нас есть ряд крупных якорных инвесторов, которые готовы стать резидентами территории опережающего социально-экономического развития "Кондопога" и реализовать проекты на сумму более 2,5 млрд рублей", - сказал Родионов.

По его словам, компания "Рыботорговая сеть" уже приступила к строительству заводов по переработке трески, пикши и иных видов рыбы мощностью более 30 тыс. тонн сырья в год. На предприятии будет создано 95 рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей. "На подведение инфраструктуры к этому объекту мы планируем привлечь до 200 млн рублей за счет Фонда моногородов. Думаю, что в этом году у нас это получится", - отметил вице- премьер.

Он также сказал, что лесоперерабатывающее предприятие ООО "Клэз-Астар" планирует вложить в расширение производства 265 млн рублей и создать 100 рабочих мест. Кроме этого, туристическая компания "Карелия тур" намерена реализовать за 215 млн рублей инвестиционный проект по строительству туристической базы с национальным колоритом.

Еще одним якорным инвестором территорию опережающего развития, по его словам, должна стать компания "Завод экстрактов. Заготпром", желающая построить предприятие по производству стандартизированных экстрактов из дикорастущих ягод и ягодных соков. Объем инвестиций оценивается в 600 млн рублей, планируется создать 60 новых рабочих мест.

"Для включения компании "Клэз-Астар" в федеральный реестр резидентов территорий опережающего социально- экономического развития нами подготовлен необходимый пакет документов, он направлен в Министерство экономического развития России, ожидаем что распоряжение выйдет в ближайшие недели. По другим инвесторам документы готовятся, и наша задача, чтобы до конца года они стали зарегистрированными резидентами ТОСЭР", - сказал вице-премьер.

О моногороде

Кондопога - моногород, в котором проживает 31 тыс. человек, он расположен в 47 км от Петрозаводска, градообразующим предприятием является Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат, который признан банкротом. На нем работают порядка 3,5 тыс. человек. Кондопога относятся к категории монопоселений с наиболее сложным социально-экономическим положением.

В декабре 2017 года премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития "Кондопога".