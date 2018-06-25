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"Делисамокат" увеличил число самокатов в Москве

Экономика и бизнес
25 июня, 12:27 UTC+3

Сервис довел число доступных для аренды самокатов до 2650

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сервис краткосрочной аренды электросамокатов "Делисамокат", который первым заработал в Москве в мае, увеличил вдвое количество транспортных средств - до 2650. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Дополнительные 1 тыс. самокатов отвечают всем необходимым требованиям, предъявляемыми пользователями и городскими властями: он весит 12,5 кг, позволяет развивать скорость до 24 км/ч и поддерживает заряд в среднем на 20-30 км поездки. Для зарядки самоката можно использовать обычную розетку 220 V или взять в аренду в пункте выдачи зарядное устройство", - сказал собеседник агентства.

Самокаты по-прежнему будут распределенных по 25 пунктам аренды в центре Москвы и за пределами Третьего транспортного кольца. Кроме стационарных пунктов аренды в городе также действуют и мобильные, расположенные в специально оборудованных автомобилях.

Первый проект краткосрочной аренды электросамокатов "Делисамокат" был запущен 18 мая 2018 года. В пресс-службе уточнили, что за это время в сервисе зарегистрировалось более 70 тыс. пользователей, а количество совершенных поездок приблизилось к 20 тыс. Клиентом сервиса может стать любой гражданин РФ старше 18 лет, постоянно проживающий на территории РФ. Иностранные граждане также могут воспользоваться услугой по согласованию с компанией.

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