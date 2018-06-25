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Иран подал в Международный суд ООН иск к США на $2 млрд

Экономика и бизнес
25 июня, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Иск связан с замораживанием Соединенными Штатами Америки активов Центробанка Ирана

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ТАСС, 25 июня. Иран подал в Международный суд ООН в Гааге иск к США, которые заморозили средства Центрального банка Исламской Республики Иран на сумму $2 млрд. Об этом в понедельник заявил официальный представитель иранского МИД Бахрам Гасеми.

"Иран направил в Гаагский суд иск, связанный с замораживанием Соединенными Штатами Америки активов Центробанка Ирана. Этот вопрос будет рассмотрен на октябрьском заседании", - приводит слова Гасеми агентство ISNA. Он также добавил, что Тегеран считает действие властей США незаконным.

20 апреля 2016 года Верховный суд США, отвергнув апелляцию Ирана, подтвердил решение американского суда низшей инстанции по выплатам компенсаций на сумму $2 млрд родственникам американских морских пехотинцев, погибших в 1983 году при взрыве казарм США в Бейруте. До этого американский суд в своем вердикте от 2007 года опирался на мнение истцов, считавших, что взрыв осуществили боевики ливанского шиитского движения "Хезболлах" при активной поддержке иранских должностных лиц. Выплату компенсаций предполагается производить за счет активов иранского ЦБ, которые хранятся в Citibank.

В мае 2018 года министерство финансов США ввело санкции против главы Центрального банка Ирана Валиуллы Сейфа.

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