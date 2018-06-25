Kimberly-Clark вложит 3,6 млрд рублей в реконструкцию своего завода в Ступине

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Американская корпорация-производитель средств личной, профессиональной и промышленной гигиены "Kimberly-Clark" вложит 3,6 млрд рублей в реконструкцию собственного завода в городском округе Ступино Московской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства строительства Подмосковья.

"В реконструкцию завода на территории 46 га планируется вложить инвестиции в размере 3,6 млрд руб. Выход объекта после реконструкции на полную мощность позволит создать дополнительно 70 рабочих мест к 369 существующим", - сообщили в пресс-службе.

Строительство планируется завершить в 2019 году. Существующий завод компании работает в Ступине с 2009 года.

Корпорации принадлежат торговые марки "Kleenex", "Scott", "Andrex", "Huggies", "Kotex", "Poise", "Depend". Согласно официальном сайту компании, Ступинский завод - ее единственное собственное производство в Восточной Европе.