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S&P повысило рейтинг "Мосэнерго" до "BBB-" с "BB+"

Экономика и бизнес
25 июня, 13:24 дата обновления: 25 июня, 13:36 UTC+3

Прогноз по рейтингу также был изменен с "позитивного" на "стабильный"

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Мосэнерго" до уровня "BBB-" с "BB+". При этом прогноз по рейтингу был изменен с "позитивного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Повышение рейтинга отражает наше мнение о том, что "Мосэнерго" продолжит демонстрировать хорошие кредитные показатели и придерживаться взвешенной финансовой политики", - отмечает S&P.

В составе "Мосэнерго" работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,9 тыс. МВт. Также в составе "Мосэнерго" функционируют районные и квартальные тепловые станции, районные станции теплоэлектроснабжения. Установленная тепловая мощность компании - 42,8 тыс. Гкал/ч.

Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электрической энергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.

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