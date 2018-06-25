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Кабмин вносит в ГД законопроект об обнулении НДС на внутреннее авиасообщение с ДФО

Экономика и бизнес
25 июня, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

В настоящее время ставка НДС на внутренние воздушные перевозки в РФ установлена в размере 10%

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство РФ вносит на рассмотрение в Госдуму законопроект об освобождении от НДС внутренних авиаперевозок в регионы и из регионов Дальнего Востока. Об этом сообщается  на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации (об установлении ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов в отношении операций по реализации услуг по отдельным внутренним воздушным перевозкам)", - говорится в документе.

Отмечается, что законопроектом в целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории ДФО.

В настоящее время ставка НДС на внутренние воздушные перевозки в РФ установлена в размере 10%, за исключением авиасообщения с Крымом и Калининградской областью, где действует нулевой тариф (для Крыма - до 1 января 2019 года, для Калининградской области - бессрочно).

"Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 6 июня 2018 года", - говорится в сообщении кабмина.

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