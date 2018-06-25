Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дитрих сменил Соколова в межправкомиссиях с Арменией, Грецией, Латвией и Польшей

Экономика и бизнес
25 июня, 13:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил министра транспорта Евгения Дитриха председателем российских частей нескольких межправительственных комиссий - между РФ и Арменией, РФ и Грецией, РФ и Латвией и РФ и Польшей. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить министра транспорта РФ Дитриха Е.И. председателем российских частей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Республикой Армения, Смешанной российско-греческой комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, Межправительственной российско-латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству и российско-польской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Соколова М.Ю.", - говорится в документе.

Евгений Дитрих сменил бывшего министра транспорта РФ Максима Соколова на этом посту 18 мая 2018 года. Соколов занимал эту должность с 21 мая 2012 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Дитрих, Евгений Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич
Страны
Греция Польша Латвия Россия Армения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
Болельщики отдали честь футболисту сборной России Артему Дзюбе
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости