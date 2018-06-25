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Путин поручил Цивилеву обратить внимание на состояние дорог в Кузбассе

Экономика и бизнес
25 июня, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

По словам главы государства, нужно чтобы автобусы ездили по нормальным дорогам, "а не разваливались через месяц эксплуатации"

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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев (слева направо)

Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев (слева направо)

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Власти Кемеровской области должны уделить внимание состоянию дорожной сети в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кузбасса Сергеем Цивилевым.

В ходе беседы врио главы региона обратил внимание на то, что 260 школьных автобусов в Кемеровской области находятся в аварийном состоянии и требуют замены. "Прошу вас помочь нам в выделении [новых транспортных средств] - 160 автобусов в этом году и 100 автобусов в 2019 [году]", - обратился Цивилев к Путину. Президент РФ, в свою очередь, напомнил, что в 2018 году на соответствующую федеральную программу в целом выделяется 1,9 млрд рублей. "А вам, знаю, нужно достаточно большое количество [автобусов], поэтому поэтапно мы это будем делать", - сказал Путин.

"В этой связи хотелось бы обратить внимание на то, что и местные дороги должны быть в нормальном состоянии, в нормативном. Поэтому обращаю ваше внимание на это. Нужно посмотреть, чтобы автобусы ездили по нормальным дорогам, а не разваливались через месяц эксплуатации", - подчеркнул глава государства.

На встрече Цивилев также рассказал, что развитию бизнеса и транспортной доступности в регионе мешает состояние аэропорта Кемерова. "Взлетная полоса в аэропорту находится в крайне тяжелом состоянии, требуется ее реконструкция, замена навигационного оборудования. Без решения этого вопроса не можем дальше развивать аэропорт. Поэтому просим вас дать указания о выделении денежных средств на реконструкцию в размере 1,72 млрд рублей", - обратился врио губернатора к президенту.

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Персоны
Цивилев, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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