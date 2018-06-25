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СМИ: Saudi Aramco и ADNOC профинансируют строительство в Индии крупнейшего в мире НПЗ

Экономика и бизнес
25 июня, 14:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Стоимость проекта составляет $44 млрд

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ТАСС, 25 июня. Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подписали меморандум о взаимопонимании по строительству в Индии одного из крупнейших в мире НПЗ и нефтехимического комплекса. Как пишет эмиратская газета Gulf News, договоренности предусматривают реализацию проекта общей стоимостью $44 млрд.

ADNOC и Saudi Aramco совместно будут владеть 50% акций предприятия. Оставшаяся часть будет принадлежать индийским нефтяным компаниям: The Indian Oil Corporation Ltd., Bharat Petroleum Corporation Ltd. и Hindustan Petroleum Corporation Ltd.

Завод по перегонке нефти и производству нефтехимической продукции будет возведен в индийском городе Ратнагири (штат Махараштра) на берегу Аравийского моря.

Будущий НПЗ рассчитан на переработку 1,2 млн баррелей нефти в сутки для получения бензина и дизельного топлива, а также сырья для производства 18 млн т в год продуктов нефтехимии. Предполагается, что предприятие в Ратнагири сможет покрывать растущие потребности Индии в данной сфере.

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