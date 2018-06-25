Кудрин: решение ОПЕК+ увеличить добычу не окажет влияния на цены на нефть

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти не повлияет на мировые цены, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин в кулуарах Совета Федерации.

"Я думаю, что больших изменений в политике цен не произойдет, потому что решение ОПЕК+ было взвешенным - как раз оно сбалансирует. Увеличение в основном идет в рамках сбалансированной политики и прежних ориентиров цен", - сказал Кудрин.

Министры стран ОПЕК+ на встрече 23 июня решили увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре показатель могут пересмотреть. Фактически участники сделки вернутся к первоначальным параметрам - снижение добычи на 1,8 млн баррелей в сутки, так как в последние месяцы добыча падала почти на 3 млн баррелей в сутки (в мае сделка была выполнена на 150%).

Нефть отреагировала сдержанно. Снижение стоимости августовского фьючерса на Brent в понедельник составляет 1,5% после роста более чем на 3% накануне переговоров ОПЕК+. Влияние на рубль также оказалось слабым: курс доллара на торгах Мосбиржи снизился на 0,18% и составил 62,78 руб., курс евро поднялся на 0,1% - до 73,37 руб.