Кудрин: венчурное инвестирование пенсий в РФ возможно после улучшения качества институтов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Венчурное инвестирование средств пенсионных фондов в России возможно после улучшения качества институтов, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Я думаю, что когда мы все придем к выводу, что качество наших институтов достаточное, это возможно", - сказал журналистам Кудрин.

По его словам, сначала в России необходимо улучшить контроль за институтами инвестирования.

"Эта практика существует в большинстве стран. Вопрос в том, насколько наш надзор качественно умеет отслеживать качество работы институтов инвестирования, чтобы обеспечивать уменьшения рисков такого инвестирования", - подчеркнул он.