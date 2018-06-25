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Кудрин: венчурное инвестирование пенсий в РФ возможно после улучшения качества институтов

Экономика и бизнес
25 июня, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Как отметил глава Счетной палаты, сначала в стране необходимо улучшить контроль за институтами инвестирования

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Венчурное инвестирование средств пенсионных фондов в России возможно после улучшения качества институтов, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Я думаю, что когда мы все придем к выводу, что качество наших институтов достаточное, это возможно", - сказал журналистам Кудрин.

По его словам, сначала в России необходимо улучшить контроль за институтами инвестирования.

"Эта практика существует в большинстве стран. Вопрос в том, насколько наш надзор качественно умеет отслеживать качество работы институтов инвестирования, чтобы обеспечивать уменьшения рисков такого инвестирования", - подчеркнул он.

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Персоны
Кудрин, Алексей Леонидович
Страны
Россия
Темы
Пенсионная реформа
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